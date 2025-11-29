Yeşil mercimek ve yulaf ithalatında gümrük vergileri indirildi

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeşil mercimek ve yulaf ithalatına ilişkin gümrük vergileri yeniden düzenlendi. Yeşil mercimeğin gümrük vergisi yüzde 19,3'ten yüzde 10'a indirilirken, yulafta yüzde 130 olan gümrük vergisi yüzde 30'a düşürüldü. Bu oranlar, 30 Nisan 2026'ya kadar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı ile sanayicinin ihtiyaçlarının birlikte değerlendirdiğine işaret edilerek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli şekilde ticaret politikası araçları kullanılarak gerekli tedbirlerin zamanında alındığı belirtildi.

Bu kapsamda bu sene Türkiye'de yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle temel gıda ürünlerinden yeşil mercimek ile gıda ve yem sanayinin önemli girdilerinden yulafın üretiminde önemli düşüşler yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründe faaliyet gösteren sanayicimizin ihtiyacı olan girdiyi sorunsuz şekilde tedarik edebilmesi ve vatandaşlarımızın söz konusu ürünler ile bunlardan mamul gıdalara uygun fiyatla ulaşabilmesi, bu yolla söz konusu gıda ürünlerinde arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığımızın konuya ilişkin görüşleri de dikkate alınarak bir dizi yeni düzenlemenin ivedilikle yapılması gereği hasıl olmuştur. Bu itibarla yeşil mercimek ithalatında yüzde 19,3 olan gümrük vergisi, vatandaşlarımızın uygun fiyatlı gıdaya erişebilmesi ve yerli üreticinin korunmasını da sağlayacak şekilde ürünün hasat dönemi gözetilerek 30 Nisan'a kadar yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir."

Nohutta kayda alma uygulaması başlatıldı

Açıklamada, nohutta da bu ürünün rekoltesindeki durum dikkate alınarak arz-talebe ilişkin durumun tespiti yapılması amacıyla kayda alma uygulamasına başlandığı aktarılarak, ayrıca gıda ve yem sanayinde önemli girdi olan yulaf üretiminde bu sene düşüş yaşandığı bildirildi.

Bu düşüş nedeniyle sanayicinin iç piyasadan tedarikte yaşadığı sıkıntı dikkate alınarak, yulaftan mamul gıda ürünlerinde olası fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yulaf ithalatında yüzde 130 olan gümrük vergisi, ürünün sadece bazı ekmekler ve bisküvi gibi fırıncılık ve pastane ürünleri ile unlu mamullerin üretiminde kullanılmak maksadıyla ithalatında, ülkemizdeki hasat dönemi de gözetilerek 30 Nisan'a kadar yüzde 30 olarak yeniden düzenlendi. Diğer taraftan gerek yeşil mercimek gerek yulafta düşük gümrük vergisi ile ithalat imkanı 30 Nisan'da sona erecek olup anılan tarih sonrasında mevcut gümrük vergileri uygulanmaya devam edecektir. Ticaret Bakanlığımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ederek, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye devam edecektir."