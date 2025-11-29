TFF resmen açıkladı: Bahis cezası alan 35 futbolcu için karar

TFF Tahkim Kurulu, bahis olaylarından dolayı farklı sürelerle cezalandırılan 35 futbolcunun yaptığı itirazları değerlendirdi ve tüm başvuruları oy birliğiyle reddetti. Kurul ayrıca Galatasaray'ın Kocaelispor maçına ilişkin PFDK kararlarına yaptığı itirazı da kabul etmedi.

Bahis Cezaları Oy Birliğiyle Onandı

Federasyonun resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, 3 ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun başvurularını inceleyerek cezaların uygulanmasına hükmetti.

Kurul, futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.

Galatasaray'ın İtirazı da Reddedildi

Kocaelispor ile oynanan maç sonrasında PFDK tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın yaptığı itiraz da Tahkim Kurulu tarafından kabul görmedi.

PFDK, sarı-kırmızılı kulübe:

520 bin TL çirkin ve kötü tezahürat, 120 bin TL merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, 220 bin TL saha olayları olmak üzere toplam 860 bin TL para cezası vermişti.