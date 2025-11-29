İzmir'de sağanak: Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı

İl genelinde dün başlayan, gece ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sağanak özellikle Karaburun, Çeşme, Foça ve Dikili ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi.

Kent merkezinde ise yağış sonrası bazı yollarda çökme meydana geldi ve su birikintileri oluştu. Çöken yollara giren araçlar zarar gördü.

Ortalamanın üzerinde yağış alan kıyı ilçelerinde sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Deniz seviyesinin de yükselmesiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, trafikte yoğunluk yaşandı. İş yerleri ve evlerini su basan vatandaşlar ise biriken suları temizlemeye çalıştı.

Menderes ilçesi Efeçukuru Mahallesi'ndeki caminin minaresi kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı zarar gördü.

AFAD ve belediye ekipleri hasar tespit ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.