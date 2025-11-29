Bakan Memişoğlu: Yeni personel alımını 2026 KPSS'ye göre yapacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
Meteoroloji'den 8 il için 'yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için "turuncu", Antalya, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Çanakkale ve Balıkesir için ise "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Muğla çevrelerinde şiddetli, Antalya'da ise kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 15:24, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 15:22
Meteoroloji'den 8 il için 'yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle MeteoUyarı sisteminde 1 il için turuncu, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Halen devam eden yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Muğla'da şiddetli yağış uyarısı

"Turuncu" kodla uyarılan Muğla il genelinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-110 kilogram) olması öngörülüyor.

Marmara'nın güneybatısında yer alan Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile Kıyı Ege'de bulunan İzmir, Aydın, Manisa'nın batısı ve Denizli'nin güney ve batı ilçelerinde de kuvvetli yağış geçişleri (metrekareye 21-60 kilogram) bekleniyor.

Antalya'da yağışlar öğle saatlerinde etkisini artıracak

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya için yapılan uyarıya göre; öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayan yağışların, zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-60 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Hortum ve sel riski

Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Açıklamada ayrıca, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde hortum riskinin bulunduğu, ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

