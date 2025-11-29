Bakan Fidan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteklerini bir kez daha vurguladı.

Türkiye olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdiklerini belirten Fidan, "Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir. Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.