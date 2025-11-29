Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 18:55, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 18:56
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Meclis gündemi ve yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı öğrenildi.