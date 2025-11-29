Bakan Tunç: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.
Tunç, X'te yaptığı açıklamada katıldıkları uluslararası platformlarda Gazze'de yaşanan dramın ve işlenen savaş ile insanlık suçlarının altını çizdiklerini belirtti. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının ve onurlu yaşam koşullarının sağlanmasının herkes için geçerli olduğunu ifade eden Bakan Tunç, bunun insanlığın gereği olduğunu kaydetti.
Filistinli halkın uzun yıllardır işgalci İsrail'in saldırıları altında büyük acılar çektiğine dikkat çeken Tunç, "Maalesef Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğramakta ve ağır bedeller ödemektedir" dedi.
Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Gününde, Türkiye olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.
