Emekli Kurmay Albay Orkun Özeller'e saldırı

Orkun Özeller'e yönelik saldırı girişimi, Özeller'in çevresindeki şehit yakınlarının araya girmesi ile önledi. Saldıran kişinin, MHP Beşikdüzü İlçe Başkanlığı'nda görevli Ahmet G. olduğu öğrenildi.

MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı şikayet sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, 2 hafta önce ilk duruşmada tahliye olmuştu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net