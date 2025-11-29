Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Aralık ayında hava nasıl olacak?

Aralık ayında hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olacağı, kar yağışının ise daha çok yüksek kesimlerle sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Aralık ayında hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, aralık ayı boyunca hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Genel olarak yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olacağı öngörülürken, ay içerisinde sıcaklık dalgalanmaları yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ayın ilk haftasında kısa süreli soğuma

Kasım ayı sonundaki sıcak havanın ardından, aralık ayının ilk haftasında sıcaklıkların kısa süreliğine mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Bu dönemde bazı iç ve doğu kesimlerde soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı geçişlerinin görülebileceği değerlendiriliyor.

Ancak ikinci haftadan itibaren sıcaklıkların tekrar artışa geçeceği öngörülüyor. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise 1 ila 3 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Ayın son haftasında ise Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı yüksek kesimlerle sınırlı kalacak

Yağışların Türkiye genelinde büyük oranda mevsim normalleri seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi beklendiğinden, yağış türünde farklılıklar öngörülüyor. Bu kapsamda, aralık ayında kar yağışlarının mevsim normallerine göre daha az olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının genellikle yüksek kesimlerle sınırlı kalması veya soğuk hava ataklarıyla kısa süreli görülmesi bekleniyor.

Bölgesel yağış dağılımına bakıldığında, aralık ayının ikinci haftasında Marmara'nın kuzeydoğusu ve Karadeniz kıyılarında yağışın normallerin altında, Akdeniz gibi güney kesimlerde ise normallerin üzerinde olması öngörülüyor. Ayın geri kalanında ise yağışların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Veriler ışığında, Türkiye genelinde aralık ayının geçmiş yıllara kıyasla daha ılık bir kış başlangıcıyla geçeceği değerlendiriliyor.

