Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti

İstanbul Esenler'de 19 Mart 2024'te meydana gelen bir kaza, "Bu kadarına da pes" dedirtecek bir olayı da beraberinde getirdi. Kazanın ardından yaşanan süreçte sigorta şirketinin adeta 'uyanıklık' olarak yorumlanan hamlesi mağdurları ikinci kez vurdu.

Atışalanı Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen 67 AAH 0** ve 34 HJY 0** plakalı iki araca, 35 KF 28** plakalı araç arkadan çarptı. Bu sırada iki aracın arasından geçmeye çalışan İlhan A. ve Ağca A., araçların arasında sıkışarak ağır yaralandı. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-oğul, bir ay süren tedavinin ardından taburcu edildi. Ancak kırmızı ışıkta durmayacak kadar hızlı gelen sürücünün neden olduğu kazada, anne-oğul yaya geçidinde bulunmadıkları gerekçesiyle "tali kusurlu" sayıldı.

TRAVMA BİTMEDEN İCRA TEBLİGATI



Kazanın travması bitmeden aile bu kez de sigorta şirketinin icra tebligatıyla sarsıldı. AK Sigorta, kazada hasar gören 34 HJY 0** plakanı aracın 124 bin lirayı bulan hasarının 32 bin 500 lirasını yıllık faiziyle birlikte tahsil etmek üzere aileye icra takibi başlattı.

MAĞDUR ANNE İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ



Kazanın en ağır yaralanan ismi olan Ağca A., parçalı kırık nedeniyle bir ay boyunca Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu süreçte iki kez ameliyat edilen 69 yaşındaki kadın, iki ay boyunca ayağını yere basamadı. Kazayı takip eden dört ayı ise yatağa bağımlı geçirdi. Altıncı aydan itibaren fizik tedaviyle yavaş yavaş yürüyebilen Ağca A., hem uzun tedavi sürecinin hem de karşılarına çıkarılan maddi taleplerin kendilerini ikinci kez mağdur ettiğini söyledi.

UZUN TEDAVİ SÜRECİ SONUNDA İCRA TAKİBİ



Kazayı hafif yaralarla atlatan İlhan A., yaşadıkları hukuki süreci şöyle anlattı: "Annem çok ağır bir tedavi süreci geçirdi. Şimdi yeni yeni toparlanıyoruz. Üstüne bir de icra gönderilmesi ve araç hasarının bizden istenmesi bizi ikinci kez yaraladı. Kazanın şiddetiyle bizim yanımızdaki araç ve onun önündeki araç da hasar aldı. Buna rağmen bu masrafın bizden talep edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Sigorta şirketi arabulucuya gitti, itirazımıza rağmen dava açtı. Bu kabul edilebilir bir durum değil."

BİLİRKİŞİ RAPORU: SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU



Aile, kazanın asli faili olan kırmızı ışık ihlali yapan 35 KF 28** plakalı araç sürücüsüne ceza davası açtı; yargılama sürüyor. Bilirkişi raporu da sürücünün "asli kusurlu" olduğunu ortaya koydu. Mağdur aile hem hukuki hem insani açıdan "vicdanları yaralayan" bu uygulamaya itiraz ederek haklarını aramayı sürdürüyor.

YAYALARIN KAZAYLA İLGİSİ YOK



Kazanın ardından yaşanan süreçle ilgili Yeni Şafak'a konuşan Avukat M. Serkan Can, şunları söyledi: "Kazayla ilgili hazırlanan kusur raporuna göre, yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmeye çalıştıkları için İlhan Bey ve Ağca Hanım'a tali kusur verildi. Ancak kaza, 35 KF 28** plakalı aracın aşırı süratle gelmesi ve kırmızı ışıkta durmaması nedeniyle yaşandı. İlhan Bey ve annesi o gün orada olmasaydı da arkadan gelen araç yine kazaya neden olacaktı. Bu durumda, öndeki tüm araçların hasarını arkadaki aracın trafik sigortası karşılayacaktı. Şimdi ise trafik sigortası hasarı ödüyor ama mağdurlara kusur verildiği için, 'Kazanın oluşmasında kusurun var, zararımı kusurun oranında karşılamak zorundasın' diyerek bu tutarı talep ediyor. Hazırlanan raporun yanlış olduğunu ve mağdurlara kusur verilmesinin doğru olmadığını söylüyoruz. Burada hukuki bir boşluk var ve bu boşluğun nedeni, kusur raporunun hatalı düzenlenmiş olması. Bilirkişi veya raporu düzenleyen polisler durumu ayırt etselerdi böyle bir olay yaşanmayacaktı."