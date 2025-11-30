TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!

Son dönemde kafe ve restoranların masa ücreti, kişi başı servis ücreti gibi isimler altında 20 ila 50 lira arasında değişen ek ödemeler talep etmesi üzerine Ticaret Bakanlığı, yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. Türkiye'nin haberine göre, hazırlanan taslağa göre bahşiş ve kuver ücreti dışında tüketicilerden servis ya da masa ücreti adı altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyecek.

30 Kasım 2025
Son dönemde özellikle İstanbul başta olmak üzere bazı kafe ve restoranların 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti uygulamasını artırması üzerine peş peşe gelen şikayetler, Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi.

Tüketicilerden gelen talepleri dikkate alan Bakanlık, kısa sürede yönetmelik değişikliğine giderek işletmelerde sunulan tüm hizmetlere ilişkin fiyatların, mekanın giriş kapısında ve hizmet sunulan masalarda yer alan fiyat listelerinde açık, görünür ve toplam bedeli içerecek şekilde belirtilmesini mecburi hale getirmişti.

Bu kapsamda servis ücreti gibi ek ücretler fiyat listelerinde açıkça gösterilmesi şartıyla tüketiciden talep edilebiliyordu. Ancak kafe ve restoran işletmelerinin tüketicilerden temel ödemeleri aşan masa ücreti, kişi başı servis ücreti gibi isimler altında ödeme talep etmeye başlamaları üzerine bakanlık konuyu tekrar incelemeye aldı.

Net kurallar geliyor

Yeni hazırlanan fiyat etiketi yönetmeliği taslağı ise çok daha net kurallar getiriyor. Taslağa göre, bahşiş ve kuver ücreti dışında tüketicilerden servis ya da masa ücreti adı altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyecek. Böylece vatandaşın sadece sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesi sağlanacak.

Gönüllülük esası olacak

Yönetmelik taslağına göre, sipariş edilen yiyecek ve içeceklerin dışındaki ödemelerin ise tüketicinin gönüllülük esasına dayalı yapılması temin edilecek. Bu doğrultuda, zorunlu servis ücretlerinin kaldırılarak bahşişin tamamen gönüllü bir uygulama haline getirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin haberine göre, aynı zamanda tüketicilerin bilgilendirilmesi ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması sağlanacak. Mağduriyetlerin önlenerek hem tüketici haklarının korunması hem de hizmet sunumunda şeffaf ve öngörülebilir bir yapının oluşturulması tesis edilecek.

