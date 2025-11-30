Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net