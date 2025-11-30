Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmen Yalçın Keklik'in dramı!
Adana'da 26 yıllık biyoloji öğretmeni Yalçın Keklik (49), internet üzerinden forex sistemindeki kaldıraçlı işlemlere para yatırması sonucu borç batağına sürüklendi. Yaklaşık 2 milyon lira kaybettiğini belirten Keklik, bu nedenle tefecilerden para almak zorunda kaldı. Toplam borcunun 4 milyon liraya yaklaştığını söyleyen Keklik, tefecilerin "Borcunu ödemezsen ailenin adresini biliyoruz" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Yaşadığı dram nedeniyle eşi ve çocukları tarafından terk edilen Keklik, "Forex bir kumardır, kimse oynamasın. Ben bu yüzden her şeyimi kaybettim" diyerek gözyaşlarına boğuldu ve kartonlara yazdığı yazılarla yardım istedi.
Adana'da 3 çocuk babası 26 yıllık biyoloji öğretmeni, forexteki kaldıraç sisteminde
para kaybedip tefecilerden para aldığı için eşi ve çocukları tarafından terk
edildi. Tefeciler tarafından tehdit edildiğini de öne süren Yalçın Keklik, "Ben
her şeyimi kumarda kaybettim, forex bir kumardır kimse oynamasın" diyerek
gözyaşlarına boğuldu.
Biyoloji öğretmeni 3 çocuk babası Yalçın Keklik (49) 26 yıldır öğretmen olduğunu ancak forex yüzünden borç batağına düşüp kendini bitirdiğini söyledi. İnternet üzerinden forex sistemine para aktararak kaldıraç sistemine para yatırdığını anlatan Keklik, "Forex yüzünden kendimi bitirmiş ve rezil etmiş bir insanım. Yıllarca ailemden her şeyi sakladım. Borçlarımı borçla kapatmaya çalıştım. Paraları forex üzerinden kazanma umuduyla yatırdım ve hepsini kaybettim. Aşağı yukarı 2 milyon lira civarında kaybettim" dedi.
"4 milyona yakın borcum var, ailemi kaybettim"
Konuşmasını sürdüren Keklik" Kaybettiğim paralardan dolayı borçlandım.
Sağdan soldan borç aldım. O borcu da zamanında ödeyemedim. Ailemin büyük kısmını
bu şekilde kaybettim. Şu an piyasaya toplamda 4 milyona yakın borcum var. Alacaklılar
sürekli arayıp tehdit ediyorlar. 'Borcunu ödemezsen ailenin adresini biliyoruz
ve gerekeni yapacağız' diyorlar. Forex bir kumardır kimse oynamasın. Ben bu
yüzden her şeyimi kaybettim. Çocuklarım bile benim ölmemi istiyor" diyerek
gözyaşlarına boğuldu.
Çaresiz kalan Keklik, karton üzerine yardım istediğini belirten yazılar yazıp zor durumunu gözler önüne serdi.