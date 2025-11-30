LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmen Yalçın Keklik'in dramı!

Adana'da 26 yıllık biyoloji öğretmeni Yalçın Keklik (49), internet üzerinden forex sistemindeki kaldıraçlı işlemlere para yatırması sonucu borç batağına sürüklendi. Yaklaşık 2 milyon lira kaybettiğini belirten Keklik, bu nedenle tefecilerden para almak zorunda kaldı. Toplam borcunun 4 milyon liraya yaklaştığını söyleyen Keklik, tefecilerin "Borcunu ödemezsen ailenin adresini biliyoruz" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Yaşadığı dram nedeniyle eşi ve çocukları tarafından terk edilen Keklik, "Forex bir kumardır, kimse oynamasın. Ben bu yüzden her şeyimi kaybettim" diyerek gözyaşlarına boğuldu ve kartonlara yazdığı yazılarla yardım istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 09:28, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 09:30
Biyoloji öğretmeni 3 çocuk babası Yalçın Keklik (49) 26 yıldır öğretmen olduğunu ancak forex yüzünden borç batağına düşüp kendini bitirdiğini söyledi. İnternet üzerinden forex sistemine para aktararak kaldıraç sistemine para yatırdığını anlatan Keklik, "Forex yüzünden kendimi bitirmiş ve rezil etmiş bir insanım. Yıllarca ailemden her şeyi sakladım. Borçlarımı borçla kapatmaya çalıştım. Paraları forex üzerinden kazanma umuduyla yatırdım ve hepsini kaybettim. Aşağı yukarı 2 milyon lira civarında kaybettim" dedi.

"4 milyona yakın borcum var, ailemi kaybettim"

Konuşmasını sürdüren Keklik" Kaybettiğim paralardan dolayı borçlandım. Sağdan soldan borç aldım. O borcu da zamanında ödeyemedim. Ailemin büyük kısmını bu şekilde kaybettim. Şu an piyasaya toplamda 4 milyona yakın borcum var. Alacaklılar sürekli arayıp tehdit ediyorlar. 'Borcunu ödemezsen ailenin adresini biliyoruz ve gerekeni yapacağız' diyorlar. Forex bir kumardır kimse oynamasın. Ben bu yüzden her şeyimi kaybettim. Çocuklarım bile benim ölmemi istiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Çaresiz kalan Keklik, karton üzerine yardım istediğini belirten yazılar yazıp zor durumunu gözler önüne serdi.

