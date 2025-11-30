Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmen Yalçın Keklik'in dramı!

Adana'da 3 çocuk babası 26 yıllık biyoloji öğretmeni, forexteki kaldıraç sisteminde para kaybedip tefecilerden para aldığı için eşi ve çocukları tarafından terk edildi. Tefeciler tarafından tehdit edildiğini de öne süren Yalçın Keklik, "Ben her şeyimi kumarda kaybettim, forex bir kumardır kimse oynamasın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Biyoloji öğretmeni 3 çocuk babası Yalçın Keklik (49) 26 yıldır öğretmen olduğunu ancak forex yüzünden borç batağına düşüp kendini bitirdiğini söyledi. İnternet üzerinden forex sistemine para aktararak kaldıraç sistemine para yatırdığını anlatan Keklik, "Forex yüzünden kendimi bitirmiş ve rezil etmiş bir insanım. Yıllarca ailemden her şeyi sakladım. Borçlarımı borçla kapatmaya çalıştım. Paraları forex üzerinden kazanma umuduyla yatırdım ve hepsini kaybettim. Aşağı yukarı 2 milyon lira civarında kaybettim" dedi.

"4 milyona yakın borcum var, ailemi kaybettim"



Konuşmasını sürdüren Keklik" Kaybettiğim paralardan dolayı borçlandım. Sağdan soldan borç aldım. O borcu da zamanında ödeyemedim. Ailemin büyük kısmını bu şekilde kaybettim. Şu an piyasaya toplamda 4 milyona yakın borcum var. Alacaklılar sürekli arayıp tehdit ediyorlar. 'Borcunu ödemezsen ailenin adresini biliyoruz ve gerekeni yapacağız' diyorlar. Forex bir kumardır kimse oynamasın. Ben bu yüzden her şeyimi kaybettim. Çocuklarım bile benim ölmemi istiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Çaresiz kalan Keklik, karton üzerine yardım istediğini belirten yazılar yazıp zor durumunu gözler önüne serdi.