Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!

Miras davalarında köklü değişikliklere gidilecek. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 11'inci Yargı Paketi'nde "yazılı miras bölüşümünün olmamasından yaşanan anlaşmazlıklar" ve "borç dahil kişiye ait tüm tasarrufların paylaşımından kaynaklı hukuki sorunlara" yönelik düzenleme de yer alıyor.

Konut, dükkan, arsa, iş yeri, küçük işletme vb. gibi pek çok mülk, miras yoluyla bırakılmadığı halde ölen kişinin varisleri tarafından kullanılabiliyordu. Bu duruma çoğunlukla bağış kılıfı uydurulsa da 11'inci Yargı Paketi'ndeki yeni teklifle, mirasla bırakılmamış ya da bedeli ödenmemiş tüm tasarruflar, varisler arasında miras hukukuna göre paylaştırılacak.

VASİYETNAMESİZ DAVALARA ÇÖZÜM



Kişinin vefatından sonra yazılı bir vasiyetnamesi yoksa, varisleri arasında başlayan davalar yıllarca sürüyor ve çoğu kez çözümsüz kalıyordu. Özellikle kişinin ölümünden önce herhangi bir menkul ya da gayrimenkul tasarrufunu yazılı belge olmaksızın varislerine bırakması, artık bağışlama ya da hediye statüsünde sayılmayacak. Bunların bedelinin ödendiğinin ispatlanması ya da bunun vasiyet yoluyla devredildiğinin ispatı gerekecek.

Ölen kişinin borcu dahil tüm tasarruflarına yönelik varisleri tarafından açılan tüm davalarda, aksi ispatlanmadığı sürece, ölen kişiye ait konuta oturan, arsasını kullananlar "Bu yerler bize bağışla geçmiştir" deme şansını kaybedecek. Buranın kendisine miras yoluyla geçtiğini ispatlayamazsa, bedelini ödediğini ispatlaması gerekecek. Bunu da yapamazsa konut, dükkan, arsa, işyeri, küçük işletme vb. gibi pek çok mülk, varisler arasında yeniden paylaştırılacak. Taraflar ispat belgesi bulursa, 1 yıl içinde iptal davası açabilecek.

UĞUR DUYAN