LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 11. Yargı Paketi, miras davalarında yıllarca süren "yazılı miras bölüşümünün olmamasından kaynaklı anlaşmazlıklara" köklü çözüm getiriyor. Yeni teklifle, ölen kişinin vasiyetname olmaksızın varislerine bıraktığı ve bedeli ödenmemiş konut, arsa, dükkan gibi tasarruflar artık "bağış veya hediye" statüsünde sayılmayacak. Mülkü kullanan varisin, o yerin kendisine miras yoluyla geçtiğini veya bedelini ödediğini ispatlaması gerekecek. Aksi ispatlanmadığı sürece bu tasarruflar miras hukukuna göre tüm varisler arasında yeniden paylaştırılacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 10:27, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 10:31
