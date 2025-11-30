LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Çorum'da 8 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 3 aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ilaçlamayı yaptığı belirlenen A.U. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bir dairede yapılan ilaçlama sonrası, apartmanda oturanlardan bazıları rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 aileden 8 kişi, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlaçlamayı yapan A.U. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Çorum Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde meydana gelen zehirlenme vakası ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. 29 Kasım 2025 tarihinde saat 19.04 sıralarında Çorum Merkez ilçesi Varlıklı Caddesi'nde bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrasında bina sakinleri tarafından kimyasal zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk ambulans 3 dakika içerisinde ulaşarak iki çocuk ve annelerini Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletmiştir. Hastalarda bulantı ve kusma şikayetleri görülmüş, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Saat 19.32'de alınan ikinci ihbar üzerine AFAD ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, kimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde ilaçlama sonrası uçucu organik bileşik (VOC) tespit edilmiş, toplamda 3 aileden 8 kişinin etkilendiği belirlenmiştir. Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tedbiren büyükler acil serviste 8 saat, çocuklar ise serviste 24 saat süreyle müşahede altına alınmışlardır. AFAD tarafından yapılan ölçümlerde ilaçlanan dairenin olduğu katta tespit edilen birim, binanın ortak kullanım alanlarında ve diğer dairelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İlaçlamayı gerçekleştiren şüpheli A.U. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete sevk edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir."

