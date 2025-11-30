Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalarına başlıyor.

Komisyonda; işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilcileri yer alıyor.

Komisyon, tarafları temsilen beş kişi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor.

Ancak bu sene durum farklı, bu sene işçi temsilcileri masada olmayacak.

Taraflar arası ilk temas 21 Ekim'de yapılmıştı



Asgari ücret maratonu başlamadan önce işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 21 Ekim'de bir toplantı yapmış, toplantıda başlayacak yeni dönem asgari ücret pazarlıkları öncesi taraflar komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu.

Asgari ücret mevcutta net 22 bin 104 lira 67 kuruş



Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş.

Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Komisyonun ilk görüşmesinde işleyiş takviminin oluşturulması bekleniyor



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıların ilkinde sürecin işleyişine dair takvim ele alınacak.

Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri ve ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Komisyonun dört toplantı yapması bekleniyor.

Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Komisyon işçiyi yeterince temsil ediyor mu?



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği temel eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde. Öte yandan işçi tarafının görüşü, kararların oy çokluğuyla değil, uzlaşı ile alınması.

Atalay, "Komisyona katılmayacağız" demişti



TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Komisyonun yapısında bir değişiklik olmadığı sürece 2026 yılı geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Konfederasyon olarak katılım sağlamayacağını açıklamıştı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı için geçerli olan asgari ücreti eleştirmiş ve "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğini belirtmiş ve "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" demişti.

Bakan Işıkhan: Optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücrete dair, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" diye konuşmuştu.