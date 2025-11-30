İstanbul'da 'oyuncu yapacağız' vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdılar

Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da 'oyuncu yapacağız' vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdılar

İstanbul'da onlarca genç, sosyal medyada paylaşılan "oyuncu aranıyor" ilanına başvurarak dolandırıldı. Eğitim ücreti adı altında para veren gençler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 12:28, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 12:30
Yazdır
İstanbul'da 'oyuncu yapacağız' vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdılar

İstanbul'da sosyal medya üzerinden verilen "oyuncu aranıyor" ilanlarına başvuran kişilerin, yüksek ücret vaadiyle kandırılarak tek taraflı sözleşmeler imzalatıldı ve eğitim ücreti adı altında ödeme alındı. İddiaya göre, ilanlara başvuran kişiler WhatsApp üzerinden görüşmeye çağrıldı. Reklam filmi ve dizi projelerinde rol verileceği, bölüm başı 100 ila 140 bin lira kazanacakları söylendi. Görüşmede mağdurlara sözleşme imzalatıldığı, sözleşmenin okunmasına izin verilmediği ve kopyasının verilmediği ileri sürüldü.

Mağdurlardan bazıları eğitim ücreti adı altında 15 bin liraya kadar ödeme yapmak zorunda kaldı. Ödemelerin şirket hesaplarına değil, farklı firmalara ait IBAN'lara yapıldığı, buna rağmen makbuz veya fatura verilmediği belirtildi. Sözleşmenin kopyasını isteyen kişilerin geri dönüş alamadığı, sonradan verilen sözleşmelerin ise imzalanan asıl evrakla uyuşmadığının fark edildiği iddia edildi. Aynı yöntemle çok sayıda kişinin daha mağdur olduğu, şüphelilerin benzer ilanlarla yeni başvuruları almaya devam ettiği öğrenildi.

Dolandırılan gençler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

"Müvekkillerimi ağlarına çekerek senet imzalattılar"

Şüphelilerin hazırladıkları senedi tahsil etmek amacıyla icra takibi başlattıklarını söyleyen avukat Beşir Ekinci, "Müvekkillerimiz, sosyal medyadan görülen 'oyuncu aranıyor' ilanına başvuruyorlar. Bu ilanla beraber çekim başı 100 - 120 bin lira gibi bir rakamlar teklif edilme vaadiyle kendilerini tuzaklarına düşürüyorlar. Burada kendilerine bir takım sözleşmeler imzalatılıyor. Bir takım eğitimler verileceği söyleniyor. Fakat bahsedilen ne bir eğitim söz konusu ne de reklam vaadi verilen reklamın söz konusu olduğu ortaya çıkıyor. Bu şekilde ağlarına çekerek kendilerine bir senet imzalatılıyor. Bu senet tahsil etmek amacıyla da kendilerine icra takibi başlatılıyor" ifadelerini kullandı.

"Bölüm başı 140 bin lira para alacaksın"

Mağdur Emirhan A., "Sosyal medyada gezerken karşıma bir oyunculuk reklamı çıktı. Ben de ona tıkladığım zaman, Whatsapp'ta Sohbet et kısmına geçtik. Orada işte benden fotoğrafımı, isim soyisim ve bilgilerimi isterler. Ben de onlara bilgilerimi attıktan sonra bana reklam filmi için bir görüşmeye çağırılar. O görüşmede yönetmenin beni çok beğendiğini ve bir dizide beni bir rolde düşündüklerini söylediler. Ondan sonra ben görüşmeye gittiğim zaman bana direkt bir sözleşme verdiler ve 'bu dizi rolü için bölüm başı 140 bin lira para alacaksın. 12 bölümlük bir dizi' dediler. Benim önüme bir eğitim sözleşmesi verdiler. 'Bu ne için' dediğim zaman, bu sadece sizin haklarınızı koruyan eğitim sözleşmesi dediler. Sözleşmeyi okumama da izin vermediler. Benden 15 bin TL eğitim ödemesi istediler. Ben de baskı altında 3 bin TL ödedim. Ancak iki gün geçtikten sonra beni tekrar, 'Emirhan Bey, yarın gelin sözleşmenizi teslim edelim, bu işlemi iptal edelim' denildi. Gittiğim zaman bana verdikleri sözleşme benim ıslak imzalı sözleşmem değildi. Bu kişilerin isim değiştirdiği, yani bana olan aynı senaryo, başka insanlara da yaşatıldığını gördükten sonra, iptalini istedim" diye konuştu.

Bir başka mağdur Eren S.I. ise tiyatro oyuncusu olduğu için ilanı görünce başvurduğunu anlatarak, "Beni eğitime alacaklarını, ücretli olacağını söylediler. Toplam 15 bin TL para yatırdım. Daha sonra sertifikamı istediğimde telefon kullanılamaz hale geldi. Bir sene sonra bana icra geldi. 10 bin TL. Ben mahkemeye başvurdum icra durduruldu. Bana sonra tekrar dava açtılar. Çoğu arkadaşımızı tehdit etmişler" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber