Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Siber suçlara karşı 5 günde 18 ilde operasyon: 162 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 gündür süren siber suçlarla mücadele operasyonlarında 18 ilde 346 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 162'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık (yatırım danışmanlığı ve ürün satışı temalı oltalama siteleri üzerinden), yasa dışı bahis/kumar oynatma ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlendi.

Haber Giriş : 30 Kasım 2025 12:37, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 12:38
Siber suçlara karşı 5 günde 18 ilde operasyon: 162 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 5 gündür yürütülen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından 5 gündür süren operasyonlarda 346 zanlının gözaltına alındığını bildirerek, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini belirtti.

"Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik 18 il merkezli düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 162 şüphelinin tutuklandığını, 80 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu yaklaşık 35 milyon lira değerinde 10 araç, 3 tarla, bir ev ve bir dükkan ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu belirterek, "Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'mizi arayın. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

