Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında önemli bir sosyal projeyi duyurdu: 500 adet mahalle konağı inşa edilecek. Bakan Kurum, bu projeyle "Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" ifadelerini kullandı.
Kurum, NSosyal hesabından, "Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" notuyla yaptığı paylaşımda, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 500 mahalle konağına ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.
Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane bulunacağı belirtildi.