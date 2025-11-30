Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yaklaşık 6 bin sanayi tesisi çevresel performansına göre sınıflandırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaklaşık 6 bin sanayi tesisini çevresel performanslarına göre "F'den A'ya" göre sınıflandırılacak ve kriterleri karşılayanlara "Sanayide Yeşil Dönüşüm (SYD) Belgesi" verecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 14:46, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 14:47
Yaklaşık 6 bin sanayi tesisi çevresel performansına göre sınıflandırılacak

Bakanlıkça hazırlanan, yaklaşık 6 bin sanayi tesisinin temiz üretime geçişini teşvik eden ve çevresel performansları belirleyecek "Sektörel Mevcut En İyi Teknikler (MET) Tebliğleri" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliğini tamamlayıcı nitelikteki tebliğler, enerji, metal, mineral, kimya, atık yönetimi, tekstil, otomotiv ve gıda gibi sektörlerden oluşan yaklaşık 6 bin sanayi tesisini kapsıyor.

Yeni düzenlemeye göre tesisler enerji ve su verimliliği, atık oluşumu, hava-su-toprak emisyonları, gürültü ve koku yönetimi gibi geniş bir kriter seti üzerinden değerlendirilecek. Bu bütünleşik analiz sonucunda tesisler F'den A'ya kadar sınıflandırılarak "Sanayide Yeşil Dönüşüm (SYD) Belgesi" almaya hak kazanacak.

Tebliğlerle sektörlere özgü çevresel standartlar da net biçimde tanımlandı. Buna göre enerji üretimi için 133, metal üretimi ve işlenmesi için 423, mineral endüstrisi için 192, kimya endüstrisi için 635, atık yönetimi için 90 ve diğer üretim faaliyetleri için 334 olmak üzere toplam 1807 maddelik Sektörel MET sıralandı.

Bu MET'ler, her sektör için teknolojik ve ekonomik olarak uygulanabilir en temiz, en verimli ve en inovatif üretim tekniklerini ortaya koyarak, sanayide yeşil dönüşümün teknik altyapısını oluşturuyor.

- "Sanayide yeşil dönüşüm yolunda önemli bir adım"

Tebliğlerle, temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının artırılması ve kaynak verimliliğinin somut kriterlere bağlanması sağlanacak.

Düzenlemeler sayesinde ihracat süreçlerinde yeşil dönüşüm kriterlerine uyum kolaylaşacak, bu sayede temiz teknoloji yatırımları hızlanacak ve yeşil finansmana erişim güçlenecek. Yeni tebliğler, çevreci üretimi teşvik ederek, Türkiye'nin sanayideki rekabet gücünü de artıracak.

Konuya ilişkin NSosyal hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Sanayide yeşil dönüşüm yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. '2053 Net Sıfır Emisyon' hedeflerimiz doğrultusunda temiz üretim teknolojileri ile döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracak ve ülkemizin sanayideki rekabet gücünü artıracak kararlar 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe giriyor. Hayırlı olsun."

