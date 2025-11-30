Hong Kong'daki gökdelen yangınında can kaybı 146'ya yükseldi

Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Ana sayfaHaberler Dünya

Hong Kong'daki gökdelen yangınında can kaybı 146'ya yükseldi

Hong Kong'da "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende tadilat çalışması sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 14:57, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 14:56
Yazdır
Hong Kong'daki gökdelen yangınında can kaybı 146'ya yükseldi

Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde bulunan "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende Çarşamba günü çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor. Hong Kong Polisi, yanan binada devam eden arama çalışmaları sırasında bulunan cesetlerle birlikte ölü sayısının 146'ya yükseldiğini açıkladı.

Hong Kong Polisi Kayıp ve Yaralı Birimi Başkanı Tsang Shuk-yin, 100 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaralı sayısının 79 olduğunu belirtti.

Arama görevlisi Cheng Ka-chun ise "Binalar yapısal olarak sağlam durumda olsa da arama çalışmaları yavaş ilerliyor. İçerisi çok karanlık ve ışığın az olması nedeniyle çalışmak çok zor, özellikle pencerelerden uzak yerlerde" dedi. Cheng, ekiplerin şu ana kadar 7 bloktan dört tanesini incelediğini söyledi.

Geçici bir anma yeri oluşturdu

Hong Kong sakinleri, şehrin tarihindeki en kötü kazalardan biri olarak kayıtlara geçen felaket için olay yerinde geçici bir anma yeri oluşturdu. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, alana çiçek bırakıp dua etti ve el yazısıyla notlar bıraktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber