Erzurum'da yaşanan doğal gaz kesintisi giderildi

TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Erzurum'da yaşanan doğal gaz kesintisi giderildi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin bazı mahallelerinde yaşanan doğal gaz kesintisinin tamamen giderildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 15:51, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 15:55
Yazdır
Erzurum'da yaşanan doğal gaz kesintisi giderildi

PALEN Doğalgaz'dan yapılan açıklamada, önceki günlerde Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana Mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında şebeke güvenlik kontrolü kaynaklı yaşanan gaz kesintisine ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Tüm binalara gaz akış arzının yeniden başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimiz tarafından her bir binanın ana kolon tesisatı kontrol edildikten sonra her bir kullanıcının daire girişinde, ocak, şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlarında da kontrol yapılarak doğal gaz arzı sağlandı ancak evde bulunamadığı için teknik ekiplerin kontrol edemediği konutlarda doğal gaz kullanılamamaktadır. Kontrol talepleriniz için ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı ya da 444 82 25 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve işbirliği için tüm Erzurum halkına teşekkür ederiz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın güvenliğidir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber