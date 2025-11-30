Filistinliler mezarlıklarda yaşam mücadelesi veriyor

Han Yunus kentindeki Nemsavi Mezarlığı'na sığınan Gazzeli aileler, yetersiz barınma imkanlarının yanı sıra başta gıda ve su olmak üzere temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.

