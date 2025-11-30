TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Uludağ, Erciyes ve Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 16:46, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 16:59
Uludağ, Erciyes ve Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı başladı.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve teleferik tesislerinin çatıları ile pistler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Erciyes güne beyaz örtüyle uyandı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışıyla birlikte pistler beyaz örtüyle kaplandı. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki işletmeciler de kar yağışından duyduğu memnuniyeti getirerek, yeni sezon için hazırlıkların tamamlandığını aktardı. Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci, "Erciyes'te çok güzel bir kar örtüsü oluştu, tahminim 8 santim kar yağdı. Tabi bu bir başlangıçtır, Erciyes'e kar yağdığı zaman hazırlıkların simgesi oluşuyor. Bizler de işletmeciler olarak bütün hazırlıkları tamamladık. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talepler var. Erciyes Kayak Merkezi'nde 42 çeşit pistlerin, çeşitli vadilerin oluşu ve mekanik pistlerin çok güzel şekilde sunulmasından dolayı gerek ülkemizde gerekse dünyada tercih edilen bir kayak merkezi haline geldi" dedi.

İşletmeci Furkan Değirmenci de yeni sezona hazır olduklarını ve misafirleri Erciyes'e beklediklerini söyledi.

Kazdağları'na mevsimin ilk karı düştü

Balıkesir ve Çanakkale sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nın Edremit Körfezi bölgesindeki yüksek kesimlerine kar yağdı.

Doğal güzelliği ve endemik bitki türleriyle ünlü Kazdağları'nın en yüksek noktalarından biri olan 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, Sarıkız Tepesi'ni beyaz örtüyle kapladı. Sisin de etkili olduğu bölgede yetkililer buzlanmaya karşı uyarıda bulunuyor.

