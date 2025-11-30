Antalya'da dolu yağışı etkili oldu, seralara zarar verdi

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bugün güneş açtı. Kent genelinde güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlar, aniden başlayan dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Saat 16.00 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Kısa sürede şiddetini artıran yağışla birlikte bazı bölgelerde yollar dolu taneleriyle kaplandı, ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Güneşli havaya aldanarak dışarı çıkan kent sakinleri, aniden bastıran doludan korunmak için duraklara, iş yerlerine ve apartman girişlerine sığındı. Yağışın sona ermesiyle birlikte kent merkezinde trafik akışı normale döndü.

Kentte dolu yağışının ardından gökkuşağı oluştu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün gece çıkan hortum, 4 serada büyük çaplı hasara yol açtı. Yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan hortumun, 10 milyon liranın üzerinde zarara yol açtığı üzerinde duruluyor.

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında çıkan hortum, 4 serada zarara neden oldu. Yaklaşık 16 dönüm seranın zarar gördüğü hortum sonrasında üreticileri ziyaret eden Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hortumun etkilediği seralardan birinin sahibi Mustafa Şirin, "Evdeydim, kameradan izliyordum. Elektrikler gitti. Sonra arkadaşım aradı, kapılar patlamış. Arka taraf komple yırtılmış, büyük hortum geçmiş. Arkadaki ağaçları yatırmış, evin çatısını götürmüş. Köpek kulübesini bile savurmuş. Ürünlerimiz hep altında kaldı. Şu an gözümüzle gördüğümüz en az 1 milyon lira zarar var" dedi.

'TAHMİNİ ZARAR 10 MİLYONUN ÜZERİNDE'

Metin ise hortumun yol açtığı zararın çok büyük olduğunu belirterek, "Saat 22-23 sıralarında olmuş ama biz sabah haber aldık. 4 sera etkilendi, toplamda 40 dönüme yakın alan zarar gördü. Bazı seralarda kısmi yırtılmalar var ama özellikle 16 dönümlük serada hasar çok büyük. Tahmini zarar 10 milyonun üzerinde. TARSİM'e haber verdik, eksperler tayin edildi. Üreticilerimizin mağduriyetini anlattık. Allah bir daha çiftçilerimize böyle büyük zarar göstermesin" diye konuştu.

Hortumun ardından bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, üreticiler yaşanan felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor.