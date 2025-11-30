Antalya'da dolu yağışı etkili oldu, seralara zarar verdi

MEB, Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
MEB, Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Antalya'da dolu yağışı etkili oldu, seralara zarar verdi

ANTALYA'da dün etkili olan sağanağın ardından bugün güneş açtı. Kentte güneşli hava etkisini sürdürürken aniden bastıran dolu yağışı, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı. Kentte dolu yağışı sonrası gökkuşağı oluştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 18:17, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 18:18
Yazdır
Antalya'da dolu yağışı etkili oldu, seralara zarar verdi

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bugün güneş açtı. Kent genelinde güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlar, aniden başlayan dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Saat 16.00 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Kısa sürede şiddetini artıran yağışla birlikte bazı bölgelerde yollar dolu taneleriyle kaplandı, ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Güneşli havaya aldanarak dışarı çıkan kent sakinleri, aniden bastıran doludan korunmak için duraklara, iş yerlerine ve apartman girişlerine sığındı. Yağışın sona ermesiyle birlikte kent merkezinde trafik akışı normale döndü.

Kentte dolu yağışının ardından gökkuşağı oluştu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün gece çıkan hortum, 4 serada büyük çaplı hasara yol açtı. Yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan hortumun, 10 milyon liranın üzerinde zarara yol açtığı üzerinde duruluyor.

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında çıkan hortum, 4 serada zarara neden oldu. Yaklaşık 16 dönüm seranın zarar gördüğü hortum sonrasında üreticileri ziyaret eden Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hortumun etkilediği seralardan birinin sahibi Mustafa Şirin, "Evdeydim, kameradan izliyordum. Elektrikler gitti. Sonra arkadaşım aradı, kapılar patlamış. Arka taraf komple yırtılmış, büyük hortum geçmiş. Arkadaki ağaçları yatırmış, evin çatısını götürmüş. Köpek kulübesini bile savurmuş. Ürünlerimiz hep altında kaldı. Şu an gözümüzle gördüğümüz en az 1 milyon lira zarar var" dedi.

'TAHMİNİ ZARAR 10 MİLYONUN ÜZERİNDE'

Metin ise hortumun yol açtığı zararın çok büyük olduğunu belirterek, "Saat 22-23 sıralarında olmuş ama biz sabah haber aldık. 4 sera etkilendi, toplamda 40 dönüme yakın alan zarar gördü. Bazı seralarda kısmi yırtılmalar var ama özellikle 16 dönümlük serada hasar çok büyük. Tahmini zarar 10 milyonun üzerinde. TARSİM'e haber verdik, eksperler tayin edildi. Üreticilerimizin mağduriyetini anlattık. Allah bir daha çiftçilerimize böyle büyük zarar göstermesin" diye konuştu.

Hortumun ardından bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, üreticiler yaşanan felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber