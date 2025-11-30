MEB, Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Lise öğrencileri yaptıkları robotlarla dünya şampiyonu oldu

Samsun'da havacılık lisesi öğrencileri, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu oldu. Yine öğrenciler tarafından tasarlanan rip akıntısının tespiti için üretilen dron ve akıllı ilaç kutusu projeleri ise dünya ikinciliği elde etti. Projelerin takım danışmanı öğretmen Muhammet Hasanoğlu, "Öğrencilerimle gerçekten büyük gurur duyuyorum. Bu başarı hepimizin ortak emeğinin sonucu" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 18:20, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 18:24
Lise öğrencileri yaptıkları robotlarla dünya şampiyonu oldu

İlkadım ilçesindeki Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'nda 1 dünya şampiyonluğu, 2 de dünya ikinciliği başarısı elde etti. MBot futbol robotu ile dünya şampiyonluğunu kazanan öğrenciler, rip akıntısını tespit eden dron ve sağlık kategorisinde de akıllı ilaç kutusu projeleri ile dünya ikinciliği başarısı gösterdi. Havacılık lisesinde teknik öğretmenlik yapan ve projelerde takım danışmanı olarak görev alan Muhammet Hasanoğlu, "Yaklaşık bir yıl süren bu süreçte önce Samsun ayağında bölge şampiyonu, ardından Antalya'da Türkiye şampiyonu olduk. Uzun ve titiz bir çalışmanın ardından öğrencilerimizin başarısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen dünya şampiyonasına katıldık ve emeğimizin karşılığı olarak bu şampiyonluğu elde etmiş olduk" diye konuştu.

'ULUSLARARASI ARENADA DAHA ETKİLİ PROJELERLE YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Öğrencilerin kendilerini her geçen gün daha fazla geliştirerek büyük adımlar atmak istediklerini söyleyen Hasanoğlu, "Çalışmalarımızı ağırlıklı olarak proje temelli yürütüyoruz. TEKNOFEST, TÜBİTAK, Erasmus ve uluslararası yarışmalara düzenli olarak katılıyoruz. Bu yıl da Fibonacci yarışmasına yoğun bir hazırlık süreciyle dahil olduk. Öğrencilerimiz üç farklı kategoride yarıştı. Robot yarışmasında, MBot futbol robot kategorisinde dünya şampiyonu olduk. Mavi kategoride, rip akıntılarını tespit eden dron projemizle dünya ikinciliği elde ettik. Sağlık kategorisinde geliştirdiğimiz akıllı ilaç kutusu projesiyle de yine dünya ikincisi olmayı başardık. Öğrencilerimle, okuldaki öğretmenlerimizle ve yöneticilerimizle gurur duyuyorum; bu başarı hepimizin ortak emeğinin sonucu. İnşallah bundan sonraki süreçte de uluslararası arenada daha büyük ve etkili projelerle yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HEM ÜLKEMİZİ HEM OKULUMUZU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK GURURLUYUZ'

Dünya şampiyonluğu elde ederek gururlandıklarını söyleyen 12'nci sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Mahmut Emin Seven, şöyle konuştu:

"Fibonacci yarışmasında Mavi Girişimcilik ekibinin takım kaptanıyım. Aynı zamanda futbol oynayan MBot yarışmasında da kaptan yardımcısı olarak görev alıyorum. Futbol robot yarışmasında dünya birincisi olduk. Bu yarışmada kendi modifiye ettiğimiz MBot'larla rakip takımların robotları karşılaştı. Gerçek bir futbol maçının heyecanıyla mücadele ettik ve en fazla golü atan takım olarak dünya şampiyonluğunu kazanıp ülkemize büyük bir gurur yaşattık. Bu başarıyı hem Karadeniz aşamasında hem de Türkiye aşamasında göstermeyi başardık. Samsun'da ve Karadeniz bölgesinde sıkça görülen rip akıntılarına karşı bir dron geliştirdik. Bu dron sayesinde Karadeniz aşamasında ve Türkiye şampiyonasında birincilik aldık. Avrupa'da düzenlenen olimpiyatta ise dünya ikincisi olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdik. Bu proje de bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Diğer bir projemiz olan akıllı ilaç kutusu çalışmamızla da Karadeniz aşamasında birincilik, Türkiye aşamasında ikincilik ve dünya aşamasında ikincilik elde ettik. Tüm bu süreçlerde hem ülkemizi hem okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz."

