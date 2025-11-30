Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü'ne ziyaretçi akını

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Abant Gölü çevresinde yürüyüş yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi. Göl manzarası eşliğinde yürüyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden gelen günübirlik ziyaretçiler, Abant'ın eşsiz doğasında stres attı. Milli park girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.