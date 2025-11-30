MEB, Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
MEB, Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail-Filistin meselesinde çok uzun süredir açık şekilde iki devletli çözümü desteklediklerini, ancak şu anda İsrail'in bu çözümü kabul etmediğini bildiklerini, bununla beraber devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak bunu gördüklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 19:55, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 19:59
Yazdır
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi

Mayıs ayında Papa seçildikten sonra ilk resmi dış gezisini gerçekleştirdiği Türkiye'den ayrıldıktan sonra İstanbul'dan Lübnan'ın başkentine geçen Papa 14. Leo, uçakta seyahatine eşlik eden gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temasları ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa, seyahatine eşlik eden Türk basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Türkiye seyahatinin harika geçtiğini belirten Papa, "Özellikle Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

AA muhabirinin sorusu üzerine Papa, "Türkiye'ye gelmiş olmak ve elbette şimdi bu gezide Lübnan'a gidiyor olmak, barışın bir elçisi olmak gibi özel bir temaya sahipti. Bölge genelinde barışı teşvik etme isteğini taşıyordu." dedi.

Papa 14. Leo, Türkiye'nin birçok özelliği olduğunu ifade ederek, "Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, ancak çok küçük bir azınlık olmalarına rağmen birçok Hristiyan topluluğu da barındırıyor ve farklı dinlerden insanlar barış içinde yaşayabiliyor. Farklı dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşadığı yer. İşte bu bir örnek." diye konuştu.

Türkiye'nin bu nitelikleriyle bütün dünyaya ilham olması gerektiğini vurgulayan Papa, "Ben bunun, dünyanın her yerinde aradığımız şeyin bir örneği olduğunu söyleyebilirim. Dini farklılıklara rağmen, etnik farklılıklara rağmen ve başka birçok farklılığa rağmen insanlar gerçekten barış içinde yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış hakkında konuşabilmiş olmanın, Türkiye'ye düzenlediği ziyaretin önemli ve değerli bir unsuru olduğunu söyledi.

- "(Filistin meselesi) Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir"

Bir gazetecinin özellikle İsrail ablukası altındaki Gazze'deki durum ile Ukrayna Savaşı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde neler konuşulduğunu sorması üzerine Papa, şu yanıtı verdi:

"Tabii ki her iki durumu da konuştuk kendisiyle. Vatikan, çok uzun süredir kamuoyuna açık şekilde iki devletli çözümü desteklemektedir. Şu anda İsrail'in bu çözümü kabul etmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz. Biz İsrail'in de dostuyuz ve iki tarafla da herkes için adalet sağlayabilecek bir çözüme yaklaşılmasına yardımcı olabilecek arabulucu bir ses olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bunu konuştuk. Kendisi de kesinlikle bu öneriye katılıyor. Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir."

Papa 14. Leo, aynı durumun Ukrayna için de geçerli olduğunu belirterek, "Birkaç ay önce, Ukrayna ve Rusya tarafları arasında diyalog ihtimali belirdiğinde, Cumhurbaşkanı (Erdoğan) iki tarafı bir araya getirme konusunda çok yardımcı oldu. Ne yazık ki halen bir çözüm göremedik, ancak bugün barış için somut öneriler yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölgesel meselelerde oynadığı role dikkati çeken Papa, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir Zelenskiy), Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve ABD Başkanı (Donald Trump) ile olan ilişkileri, diyaloğu teşvik etme, bir ateşkese doğru adım atılması ve bu çatışmanın, bu savaşın Ukrayna'da nasıl sona erdirilebileceğine dair yollar bulunması konusunda yardımcı olabileceğini umuyoruz." yorumunu yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber