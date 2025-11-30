Kars'ta bozkırın ortasındaki vaha havadan görüntülendi

Yörede "Bozkırın Ortasındaki Vaha" olarak anılan bu tarihi nokta, her mevsim olduğu gibi bu aylarda da fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin gözdesi haline geldi. Bozkırın ortasındaki vaha dron ile görüntülendi.

"20 bin çam ağacının yükselen hikayesi"

Kars'ın Selim ilçesinde bulunan Benliahmet Tren İstasyonu, yaklaşık 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanlarının başlattığı bir çabayla hayat buldu.

Yoğun kar yağışının demiryollarını olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla 1969 yılında dikilen 20 bine yakın çam ağacı, zamanla burayı bölgenin en dikkat çekici yeşil alanına çevirdi. Bozkırın ortasında yükselen bu mini orman, adeta bir yaşam mücadelesinin zaferini simgeliyor.

"Tarih ve doğa iç içe"

Benliahmet, sadece doğal güzelliğiyle değil, tarihi dokusuyla da ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Çam ağaçlarının arasına gizlenmiş tarihi kule, eski istasyon binası ve taş evler, vahanın mistik atmosferini tamamlıyor. Aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve popüler Doğu Ekspresi güzergahında bulunması, buranın önemini daha da artırıyor.

Kasım ayının sonuyla birlikte çevredeki tarım arazilerinin sararması, Benliahmet'teki yeşilliğin kontrastını daha da belirginleştiriyor. İstasyonu çevreleyen çam ağaçlarının kokusu ve sonbahar güneşinin yapraklar arasından süzülüşü, bölgeye gelenleri mest ediyor.