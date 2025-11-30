Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Rize'nin Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ın eşinin evde ateşli silah yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ın eşi Nesibe Kırçuval'ın (33) evde silah temizliği yapıldığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandığı kaydedildi. Karın boşluğundan yaralandığı öğrenilen Nesibe Kırçuval, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kırçuval'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.