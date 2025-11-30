MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği çerçevesince Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan Ön Mali Kontrol konulu Genelge (2025/65 No.lu) 25/11/2025 tarihli ve E-43942091-612.02-145659642 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Genelge ile gerek 05/03/2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği gerekse ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız mali süreçlerinde yer alan birim ve yetkililerin ön mali kontrole ilişkin sorumluluklarında eşgüdüm sağlamak, gerekse de mali karar ve işlemlerin harcama öncesi mevzuata ve iyi mali yönetim ilkelerine uygunluğunun kontrol edilerek mali disiplinin sağlanması amaçlanmaktadır.

