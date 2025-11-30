Hakkari Valisi ve 2. Ordu Komutanı askeri birlikleri ziyaret etti

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Çelik ve Topaloğlu, Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın'ın da yer aldığı ziyarette Çelik ve Topaloğlu, Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural'la makamında bir araya geldi.

Daha sonra Şemdinli'de bulunan 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile 1. Hudut Tabur Komutanlığına giden Çelik ve Topaloğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fahrettin Kerim Kılcı ve 1. Hudut Tabur Komutanı Topçu Kurmay Yarbay Ozan Karahan'dan yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik ve Topaloğlu, vatan savunmasında görev yapan askerlerle görevlerinde başarı diledi.



Ardından Alan Şehit Jandarma Er Mustafa Göğebakan, Kalereş Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Kaplangiray üs bölgelerini ziyaret eden Çelik ve Topaloğlu, sınır hattında incelemede bulundu, bu bölgelerde görev yapan askerlere teşekkür etti.

Çelik ve Topaloğlu'na ziyaretlerinde, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural da eşlik etti.