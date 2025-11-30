AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş bu sezon 3. kez gol yemeden maçı tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 22:04, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 22:09
Beşiktaş bu sezon 3. kez gol yemeden maçı tamamladı

Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçında penaltıdan attığı golle takımına 1 puanı getiren Cengiz Ünder, Fatih Karagümrük mücadelesinde ise penaltıdan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 54. dakikada ceza sahasında Serginho'nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR'ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Cengiz'in vuruşunda top kaleci Grbic'te kaldı.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında attığı penaltı golüyle takımına 1 puanı getiren Cengiz, bu hafta ise bu fırsattan yararlanamadı.

Süper Lig'de 4 penaltının 2'si gol oldu

Kartal, bu sezon Süper Lig'de 4 kez penaltı kazandı. Siyah-beyazlılarda bu penaltıların 2'si golle sonuçlanırken, 2'si ise kaçtı

Beşiktaş'ın ilk penaltısını Tammy Abraham, Eyüpspor maçında gole çevirdi. Abraham, Kasımpaşa mücadelesinde ise penaltıdan faydalanamadı.

Geçtiğimiz hafta ise üçüncü penaltıyı Cengiz Ünder, Samsunspor mücadelesinde golle sonuçlandırmayı başardı.

