Sergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Ana sayfaHaberler Spor

Sergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medyada kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek, "Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım, buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesin" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 23:18, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 23:20
Yazdır
Sergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Bugün hem oyun hem skor pozitifti"

Kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Zor bir süreçten geçiyoruz Beşiktaş camiası olarak. Elimizden geldiğince oyuncularla pozitif şeyler yapamaya çalışıyoruz, taraftara güzel şeyler sunmaya çalışıyoruz. Bu zamana zaman oluyor zaman zaman olmuyor. Futbolun doğası bu. Bugün hem oyun hem skor pozitifti. Oyuncuların oyunun tamamında iyi oynadı, oyunun kontrolü bizdeydi. Gollerin harici kaçırdığımız pozisyonlar var. Bizim de morale ihtiyacımız var. Zor bir iş yapıyoruz ve işler iyi gitmediğinde çok baskı yiyoruz. Ama bugün itibarıyla güzel bir hafta sonu geçirdik. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Her şeyin, hakkımda konuşulanların farkındayım"

Sergen Yalçın, transfer dönemine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Yazılan haberlerin hepsi yalan. Bunların ne amaçla yazıldığını biliyorum ama cevap vermeyeceğin. Çıkan isimler de yalan. Benim ağzımdan yapılan açıklamalar yalan, kimseye açıklama yapmadım. Taraftarımız bunlara inanmasın. Gerçek Beşiktaş taraftarına diyorum, Twitter'daki dümencilere demiyorum. Biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız da bize destek olmaya çalışıyor. Yeni komite kurduk, Avrupa'nın dört bir yanında çalışıyoruz, oyuncu belirlemeye çalışıyoruz. Artık hata yapma lüksümüz yok transferde. Ben de her şeyin, hakkımda konuşulanların farkındayım. Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım, buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesin, buradayım. Ben de yönetim de oyuncular da hepimiz buradayız. Zamanı gelince neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Beşiktaş takımı bu süre zarfında çok iyi yerlere gelecek. Taraftar hiç merak etmesin ama gerçek, stada gelen Beşiktaş taraftarından bahsediyorum" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığına da vurgu yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş taraftarı değil, bunlara gerçek Beşiktaş taraftarı meyil vermesin. Taraftarımız başkanına, oyuncusuna sahip çıksın" diye konuştu.

"Rafa Silva'nın canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız"

Yalçın, Rafa Silva'nın bireysel antrenman yaptığını dile getirerek, "Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle akalası yok. Bir gün tekrar futbol oynamayı düşünür, canı isterse buyursun gelsin" değerlendirmesinde bulundu.

"Ümraniye'de hava çok güzel"

Bu sezon ilk kez bir maça 11'de başlayan ve takımının ilk golünü kaydeden Jota Silva'nın performansının sorulması üzerine Sergen Yalçın, "Jota son 3-4 haftadır oyuna soktuğumuz zamanlarda da katkı yapıyor. Antrenman performansından da memnunuz. Bizim hiçbir oyuncuya karşı art niyetimiz olamaz. Oynadığı oyun ve verdiği katkıyla formayı hak etti ve biz de oynattık. Cengiz penaltı kaçırdı, morali bozuk ama futbolda bunlar oluyor. Oyuncuların çalışmasından memnunum. Ümraniye'de hava çok güzel, antrenmanlar eğlenceli geçiyor, herkes çok mutlu" cevabını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber