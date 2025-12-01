Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun

Türkiye ekonomisi yılın son ayına yoğun bir gündemle giriyor.

Yeni ayın ilk gündem maddesi büyüme verisi olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisini bugün açıklayacak.

Meclis'in de yılın son ayında gündemi oldukça yoğun...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı 2026 bütçesini sunacak. Ardından bütçe maratonu, Genel Kurula taşınacak. Bütçe görüşmeleri 8 Aralık'ta başlayacak, 21 Aralık'a kadar devam edecek.

Kasım ayı enflasyonu 3 Aralık'ta belli olacak. Hemen ardından 4 Aralık'ta Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini paylaşacak.

Yılın son faiz kararı 11 Aralık'ta

Bir diğer önemli gündem maddesi de faiz kararı...

Para Politikası Kurulu, 11 Aralık'ta toplanacak. Ekim ayında faizleri 100 baz puan indiren bankanın yönlendirmeleri önemli olacak. Yılın son toplantısı piyasaların yakın takibinde olacak. Merkez Bankası'nın aralık ayındaki bir diğer önemli verisi cari denge olacak. Bu kapsamda ödemeler dengesi istatistikleri 12 Aralık'ta yayımlanacak.

Asgari ücrette kritik süreç işliyor

Ve milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret...

Yılın son ayında gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak kararda olacak.Komisyon çalışmalarının 31 Aralık'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Yılın son verisi ise 30 Aralık'ta açıklanacak iş gücü istatistikleri olacak.