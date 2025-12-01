Pizza sonrası nargile içti, hayatını kaybetti!

Şırnak'ın Cizre İlçesinde önceki akşam bir kafede pizza yedikten sonra nargile içen 4 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Mehmet Emin İğdi ve 3 kişi kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne gitti.

KANINDA KARBONMONOKSİT ORANI YÜKSEK ÇIKTI

Yolda kalbi duran Mehmet Emin İğdi hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tahlillerde Mehmet Emin İğdi'nin kanında karbonmonoksit oranı yüksek çıktı. Karbonmonoksitin nargile kömüründen kaynaklı olabileceği öne sürülürken, diğer 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Mehmet Emin İğdi'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olaydan sonra polis, kafe işletmecisinin ifadesine başvurdu. İşletmeci ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili çalışma başlattı.