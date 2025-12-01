Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
UYUŞTURUCU TİCARETİ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. (35) saklandığı adreste yakalandı.
İşlemleri tamamlanan E.D. cezaevine teslim edildi.