Fatih Altaylı suskunluğunu bozdu: Karar önceden alınmıştı

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajlarda hem aldığı 4 yıl 2 aylık hapis cezasını hem de cezaevindeki koşulları anlattı. Altaylı'nın mesajları, YouTube kanalındaki programında asistanı Emre Acar tarafından seslendirildi.

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'dan bu yana 158 gündür cezaevinde bulunan Altaylı, ilk kez bu kadar kapsamlı bir açıklama yaptı. Deneyimli gazeteci, 26 Kasım'da verilen mahkümiyet kararının ardından "yayınlara ara verdiğini" söylemişti; ancak aldığı ceza sonrası kararını değiştirerek YouTube'da yeniden görünmeye başladı.

"Tahliyeye ihtimal vermiyordum"

Altaylı, mahkeme gününe dair şunları aktardı:

"Perşembe günü kantin listemi yapıyordum. Bavulumu toplamamıştım bile. Avukatlarım tahliye bekliyordu ama ben inanmıyordum."

Altaylı, 5 yıl olarak belirlenen cezanın "iyi hal" indirimiyle 4 yıl 2 aya düşürülmesini de "iyiniyetten değil, Yargıtay yolu kapansın diye bilinçli bir hamle" olarak nitelendirdi.

Gazeteci, itiraz edeceğini söyledi ancak "umudum çok az" diyerek cezanın siyasi olduğuna işaret etti.

"Bana verilen karar hukuki değil, siyasi"

Karar sonrası en sert eleştirisini yargıya yönelten Altaylı:

"Avukat grubum çok iyi bir savunma yaptı. Sevgili kardeşim Metin Sinan Aslan'ın savunması hukuk dersi niteliğindeydi. Bana göre savunma ve içtihat örnekleri kusursuzdu ve adaletin A'sının olduğu bir ülkede beraat, adaletin olmadığı ülkede bile en azından tahliye getirmeliydi. Ancak karar çokta alınmıştı, verilebilecek en ağır ceza verilmişti.

Bana verilen karar hukuki değil, siyasi. Siyasete kırgın değilim; vatandaşını siyasetten koruması gereken yargıya kırgınım."

"Bu kararı verenler vicdanen huzurluysa hakkım helal olsun. Ama inanmadıkları bir karara imza attılarsa, bana yaşattıklarını umarım onlar da yaşar."

Bu sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Ankara Barosu, kararın "basına gözdağı" niteliğinde olduğunu belirterek tahliye çağrısı yaptı.

Silivri'de yaşadığı kaza

Altaylı, cezaevindeki spor saatinde yaşadığı talihsiz kazayı da anlattı:

"Ayağımı burkması sonucu düştüm. Kafamı minyatür kale direğine çarptım. Sağ elimde çatlak oluştu. Dizimde açık yara, bileğinde morarma oluştu. Elimi alçıya aldılar. Fakat bir süre sonra alçıyı çıkarttırdım. Çünkü iş yapmamı engelliyordu."

"Susmayacağım"

Altaylı'nın cezaevinden gönderdiği yazılı mesajlar, kendi programında asistanı Emre Acar tarafından seslendirilerek izleyicilere aktarıldı.

Gazeteci, yayınlara ara verme kararını geri çekmesinin nedenini şöyle açıkladı:

"Bu koşullara rağmen susmayacağım. Bana düşen, olan biteni anlatmak."

62 yaşındaki Altaylı'nın davası istinafa taşınacak. Tutukluluğun devamına karar verilen gazeteci, cezaevinde geçirdiği sürenin "infazı karşıladığı" gerekçesiyle serbest bırakılması gerektiğini savunan avukatlarının çağrılarını da yineledi.