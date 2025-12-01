İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Defterdara vali yetkisi veren CBK'ya iptal kararı
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,1 oranında büyüdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 10:03, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 10:07
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemini kapsayan üçüncü çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyordu.

İkinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 4,9'luk büyüme kaydedilmişti.

Tarımda yıllık bazda sert daralma

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı.

