Mersin'de yolu kapatan düğün konvoyuna ceza

Toroslar ilçesinde düğün konvoyunun yolu kapattığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Güneykent Polis Merkezi Amirliği'nin çalışmaları neticesinde konvoya katılarak yolu kapatan araçların plakaları tespit edildi. 8 sürücüye 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün çalışmasında ise 8 sürücüye ve 1 araç plakasına 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak' ve 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak', 1 sürücüye ise 'Standart dışı süspansiyon sistemi yapılmış aracı kullanmak' maddelerinden toplamda 18 bin 867 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çalışma kapsamında 3 sürücüsünün ehliyetine el konuldu.