Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor

Ankara'da araç sayısındaki artış, trafik yoğunluğunu artırıyor. Uzmanlar, ulaşım sorunlarına çözüm için yeni yaklaşımlar öneriyor.

Haber Giriş : 01 Aralık 2025 12:25
Ankara'da Trafik Yoğunluğu ve Araç Sayısındaki Artış Ulaşım Sorunlarını DerinleştiriyorTürkiye'deki trafik yoğunluğu her geçen gün artarken, Ankara da aldığı göç ve artan araç sayısıyla ulaşımda önemli sorunlar yaşamaya başladı. Araştırmalara göre, başkentte yüzde 6,6'lık araç artışı trafiğe 22 dakikalık ek yük getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Ekim Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 33 milyon 193 bin 636'ya yükseldi. Ankara'da ise 2024'te 2 milyon 783 bin 571 olan araç sayısı, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla 183 bin 989 artarak 2 milyon 967 bin 560'a ulaştı.

Ankara'da Hayalet Araçlar ve Trafik Yoğunluğuna Etkileri

Ankara Kent Konseyi Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu Üyesi ve Kent Trafiği Strateji Uzmanı Ali İmran Erseven, ülke genelinde araç sayısındaki artışın TÜİK verilerinde net şekilde görüldüğünü belirtti. Erseven, Ankara'daki yüzde 6,6'lık artışın yaklaşık 184 bin araca denk geldiğini ve bu artışın kentteki trafik yükünü önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Ayrıca, kentte yaklaşık 150 bin "hayalet araç" bulunduğunu, bu araçların plakalarının başka illere ait olmasına rağmen fiilen Ankara'da kullanıldığını vurguladı.

Ulaşım Sorununun Çözümünde Farklı Yaklaşımlar

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Öcalır, trafik sorununun yalnızca otomobillere bağlı bir problem olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Öcalır, daha fazla şerit veya kavşak yapmanın çözüm olmadığını, ulaşım planlamasında toplu taşıma, bisiklet ve yaya ulaşımına öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. Şehir planlamasında yolların öncelikle yayalara, bisikletlilere ve toplu taşımaya ayrılması gerektiğini, bu yaklaşımın çözüm için önemli olduğunu dile getirdi.

Dünya Genelinde Uygulanan Başarılı Yöntemler

Öcalır, çeşitli ülkelerde bu tür uygulamaların başarılı şekilde yürütüldüğünü ve şehirlerin ulaşım altyapısının buna göre şekillendirildiğini belirtti.

Trafik Güvenliği ve Kentsel Hız Yönetimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, araç sahipliği ve özel araba kullanımının artmasının trafik sıkışıklıklarını artırdığını ifade etti. Yaman, trafik yönetimi ile trafik güvenliği yönetiminin birbirinden ayrılması gerektiğini, kentlerde hem trafik akışının sağlanması hem de güvenliğin artırılması için güvenli bir kentsel hız yönetimi yaklaşımı geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

  • Kentte hız yönetiminin sağlanması
  • Trafik güvenliğinin artırılması için farklı senaryoların değerlendirilmesi
  • Kent planlamasında hız sınırlarının göz önünde bulundurulması

Kent İçi Yollar ve Güvenlik Önlemleri

Yaman, şehirlerin büyümesiyle birlikte eski şehirlerarası yolların kent içinde koridor haline geldiğini ve bu yolların yüksek hız sınırları nedeniyle yaya ve bisikletliler için güvensiz ortamlar oluşturduğunu belirtti. Bu konuda alınması gereken önlemlerin uzman desteğiyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.


