İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Defterdara vali yetkisi veren CBK'ya iptal kararı
Defterdara vali yetkisi veren CBK'ya iptal kararı
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak

Mehmet Şimşek, 2025'te büyümenin OVP'nin üzerinde gerçekleşeceğini ve ekonomik reformların süreceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 12:52, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 12:53
Yazdır
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında Orta Vadeli Program'ın (OVP) sınırlı üzerinde büyümesini öngördüklerini açıkladı. Şimşek, yılın üçüncü çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirerek, büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini beklediklerini belirtti. 2025 yılı için ekonomik aktivitenin daha elverişli finansal koşullar ve destekleyici küresel konjonktür sayesinde artacağını ifade etti. Ayrıca, büyümenin enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

GSYH Verileri ve Sektörel Gelişmeler

Türkiye ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak çeyreklik bazda yüzde 1,1 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir 1,5 trilyon doları aştı. Tarım sektöründe zirai don ve kuraklık nedeniyle daralma yaşanırken, tarım dışı büyüme yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Sanayinin katma değeri yüzde 6,5 artarken, yüksek teknolojili üretim öne çıktı. Deprem bölgesinin yeniden imarıyla inşaat sektöründe güçlü büyüme sürdü.

Yatırımlar ve Cari Açık

  • Makine ve teçhizat yatırımları yüzde 11,3 arttı.
  • Küresel ticaretteki zayıf seyrin etkisiyle net dış talep büyümeyi 1 puan sınırladı.
  • Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyede kaldı.

Ekonomik Program ve Yapısal Reformlar

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyen kuraklık ve don gibi arz yönlü şokların etkilerini azaltmak için verimliliği artıracak ve sulama altyapısını güçlendirecek çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özellikle emek yoğun sektörlerde üretimi canlandırmak ve istihdamı korumak amacıyla reel sektöre yönelik desteklerin devam ettiğini aktardı. Fiyat istikrarını merkeze alan, sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışını hedefleyen programın kararlılıkla uygulandığını vurguladı. Son iki yılda elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve ekonomide dönüşümü sağlayacak yapısal reformların hayata geçirileceği ifade edildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber