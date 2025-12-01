İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Defterdara vali yetkisi veren CBK'ya iptal kararı
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu öncesi İmamoğlu'nun avukatı M.P. ile otelde görüştüğü öne sürülen savcı S.Ç.S.'nin açığa alındığı, HTS kayıtları ve tanık beyanlarıyla buluşmaların doğrulandığı belirtildi. Savcı iddiaları reddetti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 13:21, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 13:25
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı

İBB'ye yönelik yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. Dosyada, tutuklu iş insanı E.İ.'nin avukatı M.P.'nin yolsuzluk operasyonu öncesi "kızıl saçlı bir kadın savcıyla" otelde görüştüğünün yer alması üzerine yapılan incelemede, söz konusu savcının İstanbul Adliyesi'nde görev yapan S.Ç.S. olduğu belirlendi.

Otel Buluşması HTS Kayıtlarına Yansıdı

Etkin pişmanlıktan yararlanan tanık S.Y.'nin beyanlarında, Zorlu Center'daki bir otelde M.P. ile "kızıl saçlı savcı" arasında 3-4 saatlik gizli bir görüşme yapıldığı öne sürüldü.

HSK'nın talimatıyla başlatılan incelemede, otelin kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve görüşme trafiği değerlendirildi. Baz istasyonu kayıtlarında savcı S.Ç.S. ile avukat M.P.'nin aynı zaman diliminde otelde bulunduğu ortaya konuldu.

Tanık G.Y. ise savcıyı fotoğraflarından teşhis etti. İncelemeye göre, ikilinin operasyon öncesindeki farklı tarihlerde de 2-3 saat süren görüşmeler yaptığı, operasyonun ertesi günü ise Nişantaşı'nda yeniden bir araya geldikleri belirlendi.

Savcıdan Soruşturmaya Bakan Meslektaşına Uyarı

S.Ç.S.'nin, İBB dosyasını yürüten savcılardan birine "Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et. Bunların yarın sana dönüşü olur" şeklinde üstü kapalı bir uyarıda bulunduğu iddia edildi.

"İddialar Gerçeği Yansıtmıyor"

HSK tarafından ifadesi alınan savcı S.Ç.S., suçlamaları kabul etmediğini, Zorlu Center'a yalnızca birkaç kez gittiğini, tanık anlatımlarının ise gerçeği yansıtmadığını savundu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na görevlendirilen savcının açığa alındığı bilgisi de kulislerde yer aldı.

Otel Odası "Gizli Merkez" Gibi Kullanılmış

Diğer yandan, avukat M.P.'nin cep telefonunun 23 Nisan 2024 ile 16 Ocak 2025 tarihleri arasında, otelin 2604 numaralı odasının bağlı olduğu baz istasyonundan 11 kez sinyal verdiği tespit edildi. Bu oda için raporda "örgütün gizli operasyon merkezi gibi kullanıldığı" değerlendirmesi yapıldı.

