İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı

İBB'ye yönelik yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. Dosyada, tutuklu iş insanı E.İ.'nin avukatı M.P.'nin yolsuzluk operasyonu öncesi "kızıl saçlı bir kadın savcıyla" otelde görüştüğünün yer alması üzerine yapılan incelemede, söz konusu savcının İstanbul Adliyesi'nde görev yapan S.Ç.S. olduğu belirlendi.

Otel Buluşması HTS Kayıtlarına Yansıdı

Etkin pişmanlıktan yararlanan tanık S.Y.'nin beyanlarında, Zorlu Center'daki bir otelde M.P. ile "kızıl saçlı savcı" arasında 3-4 saatlik gizli bir görüşme yapıldığı öne sürüldü.

HSK'nın talimatıyla başlatılan incelemede, otelin kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve görüşme trafiği değerlendirildi. Baz istasyonu kayıtlarında savcı S.Ç.S. ile avukat M.P.'nin aynı zaman diliminde otelde bulunduğu ortaya konuldu.

Tanık G.Y. ise savcıyı fotoğraflarından teşhis etti. İncelemeye göre, ikilinin operasyon öncesindeki farklı tarihlerde de 2-3 saat süren görüşmeler yaptığı, operasyonun ertesi günü ise Nişantaşı'nda yeniden bir araya geldikleri belirlendi.

Savcıdan Soruşturmaya Bakan Meslektaşına Uyarı

S.Ç.S.'nin, İBB dosyasını yürüten savcılardan birine "Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et. Bunların yarın sana dönüşü olur" şeklinde üstü kapalı bir uyarıda bulunduğu iddia edildi.

"İddialar Gerçeği Yansıtmıyor"

HSK tarafından ifadesi alınan savcı S.Ç.S., suçlamaları kabul etmediğini, Zorlu Center'a yalnızca birkaç kez gittiğini, tanık anlatımlarının ise gerçeği yansıtmadığını savundu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na görevlendirilen savcının açığa alındığı bilgisi de kulislerde yer aldı.

Otel Odası "Gizli Merkez" Gibi Kullanılmış

Diğer yandan, avukat M.P.'nin cep telefonunun 23 Nisan 2024 ile 16 Ocak 2025 tarihleri arasında, otelin 2604 numaralı odasının bağlı olduğu baz istasyonundan 11 kez sinyal verdiği tespit edildi. Bu oda için raporda "örgütün gizli operasyon merkezi gibi kullanıldığı" değerlendirmesi yapıldı.