Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

VAR hakemi Ali Şansalan oldu

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu derbi öncesi MHK, VAR hakemini açıkladı. MHK'nin yaptığı paylaşımda, derbinin VAR hakeminin Ali Şansalan olduğu duyuruldu. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.