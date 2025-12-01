Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hatice Ünal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Emniyet camiasına başsağlığı diledi.

"TÜRKİYE'MİZİN KARDEŞLİĞİNİ KİMSE BOZAMAYACAK"

Mardin'de, farklı etnik köken ve inanca sahip insanların huzur ve birlik içinde kardeşçe yaşadığını ifade eden Destici, "İnşallah kıyamet kopana kadar da bu böyle devam edecek. Türkiye'mizin kardeşliğini kimse bozamayacaktır. Türk milleti olarak Kürt, Arap, Türkmen biriz, beraberiz ve kardeşiz. Dolayısıyla da bizim birliğimizi bozmaya, kardeşliğimizi yıkmaya çalışanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermemişsek bundan sonra da vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin kardeşliğinin yanında, rengini şehitlerimizin kanından alan bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde ve altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle kardeşiz ve kardeşliğimizi de kimseye bozdurmayacağız. Başka kimlik, başka bayrak, başka marş arayışında olanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermemişsek, Kürt, Türk, Arap, bundan sonra da Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Destici, terörün neden olduğu mağduriyetlere değindi. Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Terör örgütüyle 41 yıldır devam eden mücadelede 40 binden fazla insan hayatını kaybetti, 2 trilyon dolar harcandı. Şayet bu para terörle mücadeleye değil de ülkemize, insanımıza, bölge insanına harcansaydı bugün bölgede işsizlik yoktu. Bugün bölgede daha çok sanayi kuruluşu vardı, fabrikalar vardı."

"'SADECE TÜRKİYE'DE SİLAH BIRAKTIM' DEMEKLE OLMAZ"

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Destici, "Sadece ' Türkiye'de silah bıraktım' demekle olmaz. Suriye'de, Irak'ta Amerika ile varlığını devam ettirirsen Türkiye'ye buna müsaade etmez" dedi. Herkesin ana dilini konuşmasından, kimliğini ifade etmesinden yana olduklarını dile getiren Destici, bu milletin her bir ferdinin örfünü, inancını, geleneğini, yaşamasının yanında olduklarını aktardı.

"BİZ BİRLİK, KARDEŞLİK, BERABERLİK İSTİYORUZ"

Destici şunları kaydetti: "Her devletin bir adı, her milletin bir adı, her devletin resmi bir dili ve bir kimliği vardır. Bunları kaybettiğiniz zaman, o zaman Irak, Suriye gibi olursunuz, bölünürsünüz. Biz birlik, kardeşlik, beraberlik istiyoruz. Bin yıldır bu topraklarda Kürt, Türk, Arap, Alevi, Sünni, hatta farklı dini anlayışlara sahip olanlar nasıl bir arada yaşamışsa yine farklı etnik kökenlerimizle bir arada yaşamak, büyük Türk milleti olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Terör ve şiddete başvurmadığı sürece hem bireysel hem toplumsal olarak herkes görüşünü ifade edebilir, isteğini dile getirebilir. "Bir olacağız, birlik olacağız ve kardeşlik hukukumuza da kimsenin halel getirmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir ve günden güne de güçlenmeye devam etmektedir."

"KORUCULUK SİSTEMİ DEVAM ETMELİ"

Destici, güvenlik korucularının asker ve polisler gibi terörle mücadele ettiğini, gazi ve şehit olduklarını belirterek, "Millet adına onlara teşekkür ediyoruz. Koruculuk sisteminin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"EVLENMEYENLERİ İŞE ALMAYACAKSIN"

Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu: "Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir." şeklinde konuştu. Destici, "vatandaşlık maaşı" adı altında bir çalışma yürütüldüğünü, bunun bir an önce hizmete girmesi gerektiğini dile getirdi.