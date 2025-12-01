TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Kabine toplandı: İşte gündemdeki maddeler
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
CHP'li belediyenin rüşvet davası başlıyor

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 14:52, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 14:53
CHP'li belediyenin rüşvet davası başlıyor

CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti.

Makam odasında tatlı kutusuyla alınan 110 bin euroluk rüşvete suçüstü yapılmış, rüşvet çarkı ortaya çıkmıştı. Antalya'nın CHP'li Manavgat Belediyesi'ne ilişkin 9'u tutuklu 41 sanıklı rüşvet davası görülmeye başlanıyor.

Birbiri ardına itiraflarla deşifre olan rüşvet çarkında pek çok isim gözaltına alındı. Belediyede kurulan rüşvet zinciri tek tek deşifre edildi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve rüşveti alan yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile birlikte 41 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan biri de Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül oldu. Gül, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi ve rüşvet çarkını itiraf etti. 3 kilogram altın, 500 bin euro ve 153 bin dolar nakit paranın saklandığı deponun yerini gösterdi.

İfadelerin ardından Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanıktan 9'u tutuklandı. Kara, İçişleri Bakanlığı tarafından başkanlık görevinden uzaklaştırıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 33 ayrı suç unsuru içeren 155 sayfalık iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanıklar, örgüt yöneticisi sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.

Savcılık, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan "örgüt lideri" olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara için 31 yıldan 66 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer sanıklar için de 5 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın başlayacak davanın ilk duruşmasının hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

