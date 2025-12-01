Borsada yükseliş hızlandı! Bankalar yüzde 3'ü aştı

Borsa yatırımcının gözü çarşamba günü açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verisinde olurken, borsa bugün İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin kasım ayı verilerinin açıklanmasıyla ivmelendi. Öte yandan Türkiye ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,1 oldu

BIST100 endeksi yeniden kritik ve psikolojik seviye olan 11 bin puanın üzerine çıkarken, bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Borsada hızlı yükseliş

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 163,11 puan ve yüzde 1,5 artışla 11.061,81 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 65,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, en çok düşen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamlamıştı.

İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu

İTO'nun kasım ayı enflasyon verileri belli olurken; buna göre İstanbul'da perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,19 arttı. Kentte yıllık bazda enflasyon oranı ise, yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

Türkiye ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,1 oldu. Ekonomistler, ülke ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 büyüyeceğini öngörmüştü.

Fed'den faiz indirimi beklentileri gücünü koruyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.