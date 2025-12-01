Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Aralık ayına özel, sınırlı sayıdaki araçta uygulayacağı yeni kampanyasını duyurdu. Doğuşta elektrikli Togg'lar, avantajlı fiyat politikası ve öne çıkan kredi imkanlarıyla tamamen kredili satışa sunuluyor.

Bireysel ve kurumsal alıcılar için yıl sonu kampanyası başlatan Togg, hem T10X SUV hem de T10F Sedan modelini kapsayan cazip kredi fırsatları sunuyor.



Togg'un Güncel Fiyat Listesi (Aralık)



Togg modellerinin vergiler dahil satış fiyatları (TL) aşağıdaki gibidir:

Kredi Avantajları: %0 Faiz, Uzun Vade ve Yüksek Tutar



Togg, özellikle kurumsal müşteriler için vergi avantajı sağlayan uzun vadeli kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. Kurumsal müşteriler, uzun vadede alınan araçtan karlı çıkma imkanına sahip oluyor.



Bireysel Müşterilere Özel Kredi Seçenekleri

Kurumsal Müşterilere Özel Kredi Seçenekleri



Kurumsal müşteriler, Togg T10F'i neredeyse tamamı kredili şekilde satın alabiliyor.