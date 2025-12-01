Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yıl sonuna özel sınırlı sayıdaki araçta geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu. Togg T10X SUV ve T10F Sedan modellerini kapsayan kampanyada, avantajlı fiyat politikası ve öne çıkan kredi imkanları sunuluyor. Özellikle kurumsal müşteriler için vergi avantajı sağlayan uzun vadeli kredi seçenekleri öne çıkarken, kurumsal alıcılar T10F Sedan modelini neredeyse tamamı kredili şekilde satın alma imkanına sahip oluyor.
Bireysel ve kurumsal alıcılar için yıl sonu kampanyası başlatan Togg, hem T10X
SUV hem de T10F Sedan modelini kapsayan cazip kredi fırsatları sunuyor.
Togg'un Güncel Fiyat Listesi (Aralık)
Togg modellerinin vergiler dahil satış fiyatları (TL) aşağıdaki gibidir:
Kredi Avantajları: %0 Faiz, Uzun Vade ve Yüksek Tutar
Togg, özellikle kurumsal müşteriler için vergi avantajı sağlayan uzun vadeli
kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. Kurumsal müşteriler, uzun vadede alınan araçtan
karlı çıkma imkanına sahip oluyor.
Bireysel Müşterilere Özel Kredi Seçenekleri
Kurumsal Müşterilere Özel Kredi Seçenekleri
Kurumsal müşteriler, Togg T10F'i neredeyse tamamı kredili şekilde satın alabiliyor.