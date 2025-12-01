Hazırlık sınıfında kalan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 15:45, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 15:45
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri tamamlandı.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 4-10 Aralık'ta yapılacak.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.