Kök hücre bağışçısı öğretmen nakil bekleyen çocuğa umut oldu

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Selim Gülenç, düzenli kan bağışlamasının yanı sıra, kemik iliği nakli olmayı bekleyen bir çocuğa donör oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 15:58, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 16:03
Kök hücre bağışçısı öğretmen nakil bekleyen çocuğa umut oldu

Öğretmen Selim Gülenç, kendi çocuğunun yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle kök hücre bağışında bulunmaya karar verdiğini söyledi.

Yıllar önce çocuğunun spor yaparken sakatlanmasının ardından hastanede kemiğinde tümör tespit edildiğini anlatan Gülenç, o zaman yaşadığı çaresizlik duygusunun zihninden hiç gitmediğini belirtti.

Gülenç, Türk Kızılaya uzun süredir düzenli kan bağışında bulunduğunu, daha sonra da kök hücre bağışçısı olmaya karar verdiğini ifade etti.

Bağışçı olmasının ardından bekleme sürecinde, ders sırasında telefonla eşleşme haberini aldığını belirten Gülenç, "Dersin sonunda öğrencilerimle sohbet ettiğim sırada bir telefon geldi açtım. O inanılmaz haberi aldım, dersin bitmesine son 5 dakika kala öğrendim. Öğrencilerim de önce korktu, ben ağlamaya başlamıştım." dedi.

Gülenç, hastanın bir çocuk olduğunu öğrendiğinde kendi yaşadıklarının aklına geldiğini dile getirerek, "Hastanın bir çocuk ve kız çocuğu olduğunu öğrendim. Ailesini ve kendisini düşündüm. Kendi çocuğum çok şükür sağlıklı şu an ama o zaman yalnız başıma ağladığım anlar aklıma geldi." diye konuştu.

- "Kan bağışı ve donör olma konusunda elimden gelen desteği sağlıyorum"

Bağış sonrası takip sürecini öğrencileriyle yürüttüğünü ifade eden Gülenç, bu sürecin hem sınıfta hem de kendi hayatında unutulmaz bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gülenç, hasta ve donörün görüşmeleri konusunda yasal bir süreç olduğunu belirterek, "Öğrencilerimle beraber bu süreci yürüttük gün saydık. 95'inci gün ise oturduk beraber Bakanlığa mail attık. Bakanlıktan dönen maili yine beraber açtık. Onun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini öğrendik. 2027 yılı sonunda birbirimizi tanıyacağız. Yüzlerce öğrencim var hepsi çok kıymetli. Öğrencilerim de donörü olduğum çocuğu kendi kardeşleri gibi görüyor. Her sınıfa gittiğimde haber olup olmadığını soruyorlar." diye konuştu.

Kök hücre bağışı konusunda hiç tereddüt etmediğini vurgulayan Gülenç, "Haberi aldığım akşam yalnız otururken şükrettim. Yıkanırsınız ya, arınırsınız sanki öyle bir histi. Umarım öğrencilerimle beraber gideriz kavuşmaya da. Din kültürü öğretmeniyim, bu konuda soruları da oluyor. Kendilerince beyin fırtınası yapıyorlar. Ben de çok yönlendiriyorum. Kan bağışı ve donör olma konusunda elimden gelen desteği sağlıyorum." dedi.

- Kök hücre bağışı, hastalar için yaşamsal önem taşıyor

Türk Kızılay Kök Hücre Bankacılığı Direktörü Levent Sağdur ise kemik iliği nakli bekleyen hastalar için kök hücre bağışının hayati önem taşıdığını belirterek, bu konuda daha fazla duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Kök hücrelerin zamanla tükenen bir yapı olmadığını, sürecin kan bağışıyla benzer şekilde ilerlediğini ifade eden Sağdur, "Bu kök hücreler eşleşme sağlanan hastamıza nakledildiğinde büyük oranda şifa getirme ihtimali yüksek. Çocuk hastalarımız da oluyor, lösemi hastalarımız da oluyor. Bağışlar onların hayata tutunmasına aracılık ediyor. Bu tedavi için başka bir kaynak yok." dedi.

Sağdur, kök hücre bağışçısı olmak isteyen vatandaşların, tüm illerde bulunan Türk Kızılay kan bağışı ekipleri, bölge kan merkezleri ve kan bağış merkezlerine başvurabileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Başvuru yapan vatandaşlarımız süreç hakkında bilgilendiriliyor ve ilk etapta bir tüp kan alınıyor. Bu numuneden doku tiplemesi yapılıyor. Doku tiplemesi tamamlandıktan sonra adaylar veri tabanına kaydediliyor ve bir eşleşme olup olmayacağına dair bekleme süreci başlıyor. Bir hastaya kök hücre gerektiğinde, Sağlık Bakanlığı veri tabanında karşılaştırma yapılıyor. Eşleşme olduğunda Türk Kızılayı bağışçıya ulaşıyor, bağışçı onay verirse kök hücre 'aferez' yöntemiyle toplanıyor."

- "1 milyon 210 bin bağışçı adayından oluşan bir veri tabanına ulaştık"

Türkiye'de kök hücre bankacılığının 2014 yılında TÜRKÖK çatısı altında, Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle kurulduğunu hatırlatan Sağdur, "2014'ten bu yana 1 milyon 210 bin bağışçı adayından oluşan bir veri tabanına ulaştık. Bu süre içinde 7 bin 800 kök hücre nakli gerçekleştirildi. Bu yıl ise 1065 nakil yapıldı. Ülkemizde kök hücre bulunabiliyor ve hastalarımız sağlığına kavuşabiliyor, bu çok sevindirici bir gelişme." dedi.

Kök hücre veri tabanında kadın bağışçı sayısının daha yüksek olduğunu belirten Sağdur, son dönemde özellikle 18-35 yaş arası gençleri bağışçı olmaya teşvik ettiklerini dile getirdi.

